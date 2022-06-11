Batman Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk sergisi düzenlendi

Batman’da ’Askeri, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Büyük Zaferin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu’ çerçevesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) ile Batman Üniversitesi iş birliğinde ’Atatürk’ temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Batman’da bir AVM’de gerçekleştirilen serginin açılışına ATAM Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite yöneticileri, sempozyum katılımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının arşivinde bulunan fotoğraflardan oluşan serginin açılışında konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Büyük Taarruzun 100. yıl dönümü için yurt genelinde planlanan etkinliklerin ilkinin Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde bir sempozyum düzeyinde yapılmasının ve bu sempozyum çerçevesinde ’Atatürk’ temalı bir serginin düzenlenmesinin Batman Üniversitesi için gurur verici olduğunu belirtti.

Ülkenin milli ve manevi değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Rektör Demir, gerek sempozyumda gerekse de fotoğraf sergisinde Batman Üniversitesini paydaş seçen Doç. Dr. Yüksel Özgen’e ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı üyelerine teşekkür etti. Batman halkının da bu önemli sergiyi görmeleri gerektiğini belirten Rektör Demir, sergiye davet çağrısında bulundu.

ATAM Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ise Büyük Taarruzun 100. yıl dönümü için yurt genelinden büyük bir katılımla Batman’da olduklarını belirtti. Atatürk temalı sergiyi değerli Batman halkıyla da buluşturmak istediklerini söyleyen Özgen, serginin 7 gün boyunca herkese açık olacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sergiyi gezen katılımcılara, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı yetkilileri tarafından fotoğraflar hakkında bilgiler verildi.