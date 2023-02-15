Batman Üniversitesi deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Batman Üniversitesine ait kepçe ile operatörü Mehmet Kaplan, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla depremin etkilediği illerden Adıyaman’da görevlendirildi.

Kepçe operatörü Mehmet Kaplan’dan alınan bilgiler üzerine açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilen kepçe ve operatörünün yapacağı çalışmaların, enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılmasına vesile olması dileklerinde bulundu. Batman Üniversitesinin tüm birimleri, personeli ve öğrencisiyle deprem bölgesine yardımların ulaşması için seferber olduğunu dile getiren Rektör Demir, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderebilmesine daha fazla destek sunabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Üniversitemiz tarafından ayni yardımlar toplanmaya devam ediyor. Üniversitemiz bünyesinde toplanan yardımlar, AFAD tarafından belirlenen acil ihtiyaç listesine göre ayrılıyor ve AFAD ile koordineli biçimde deprem bölgesine gönderiliyor. Yardım çağrısı yaptığımız andan itibaren tüm personelimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız yardım için akın akın koştular. Gördüğümüz bu yardımlaşma ruhu, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerin atlatabilmesini de sağlayacak olan birliktelik ruhudur. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bir daha böyle bir acıyla sınanmamamız temennisiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.