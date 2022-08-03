Batman Üniversitesi Ankara’da ve Van’da öğrencilere tanıtıldı

Batman Üniversitesi, öğrencilerin üniversitedeki bölüm ve programları tercih ederek nitelikli bir eğitim almalarının sağlanması amacıyla tanıtım ve bilgilendirmelerine Ankara ve Van’da devam etti.

Van Kent Meydanı’nda düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 13 üniversite stant açtı. Öğrenci adaylarına, üniversitenin kurulduğu günden bu yana fiziki ve eğitim altyapısında yaşanan gelişmelerin yanı sıra akademik, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif imkanların anlatıldığı etkinlikte; Batman Üniversitesinde açılan yeni bölümler ve programlar hakkında da bilgiler verildi. Batman Üniversitesinin enerji alanında pilot üniversite seçildiği vurgulanarak, adayların enerji alanıyla ilgili bölümleri tercih etmeleri halinde kendilerine eğitim ve meslek hayatlarında büyük avantajlar sağlayacağı aktarıldı.

Üniversitenin tercih dönemi boyunca Batman’ın birçok noktasında ve diğer şehirlerde tanıtımının devam ettiğini belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrenci odaklı bir üniversite olan Batman Üniversitesini tercih eden her öğrencinin alacağı nitelikli eğitimin ardından meslek hayatına da donanımlı ve özgüvenli bir şekilde atılacağının altını çizdi. Üniversitenin hem sosyal hem de fen alanları bölümlerinde bulunan zengin kadrosu ve güçlü altyapısıyla öğrencilere çağdaş normlarda eğitim imkânları sunduğunu ifade eden Rektör Demir, Batman Üniversitesi ailesinin yeni üyesi olacak öğrencileri heyecanla beklediklerini söyledi.

Batman Üniversitesi, Ankara’da düzenlenen fuarda da aday öğrencilerle buluştu. “Kariyer, Doğru Tercihle Gelecek” sloganıyla düzenlenen fuarda, adaylara üniversitenin akademik, kültürel, sanatsal ve sportif imkanları hakkında detaylı bilgi verildi.