Batman Üniversitesi 2022-2023 akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Batman Üniversitesinde gerçekleştirilen her çalışmayı şeffaf bir şekilde paylaşmayı önemseyen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, 2022-2023 akademik kurulu toplantısında akademik personelle bir araya gelerek göreve geldiği tarihten itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Merkez Kampüs Konferans Salonunda sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen toplantıya tüm birimlerin akademik personeli katıldı.

Akademik kurul toplantılarını düzenli hale getirerek üniversitedeki çalışmaların daha sistematik bir şekle bürünmesinin sağlandığını söyleyen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitenin fiziki altyapısındaki iyileşmeleri, öğrenciye yönelik yapılan faaliyetleri anlatarak akademik ve idari personel ile öğrenci sayısındaki artışı sayısal verilerle paylaştı. Batman Üniversitesinin akademik ve idari kadro sayısının her geçen gün arttığını ve üniversitenin hızla büyümeye başladığını belirten Rektör Demir, akademik ilkeler çerçevesinde alınan akademik personelin üniversitenin eğitim kalitesini ve başarı oranını yükselttiğinin altını çizdi.

Öğrencilere ciğerparelerim diye hitap eden Rektör Demir, üniversitede yapılan çalışmaların öğrenci odaklı olmasına ve eğitim hayatlarına olumlu katkıda bulunmasına dikkat ettiklerini vurguladı. Öğrencilerin bütçelerine katkı amacıyla Batman Belediyesi tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ücretsiz yemek desteğinin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini kaydeden Rektör Demir, bu uygulama kampüsü daha aktif kullanmaya başlayan öğrencilerin kütüphaneden ödünç kitap alma oranını artırırken disiplin cezalarını büyük oranda düşürdüğünü söyledi.

Doğru yatırımlar ve özverili çabalar sayesinde üniversitenin hem fiziki şartlarının hem de bilimsel altyapısının hızla geliştiğini belirten Rektör Demir, öğrenci kontenjanlarının doluluk oranının yüzde 100’e yaklaşmasının üniversitenin cazibesinin ve tanınırlığının arttığının kanıtı olduğunu dile getirdi. Batman Üniversitesinde açılan yeni bölümlerle daha nitelikli ve güçlü olacağını vurgulayan Rektör Demir, enerji alanının yanı sıra birçok alanda yetkin bir üniversite olmak için her türlü çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Üniversitedeki kalite çalışmalarının kazanımlarından bahseden Rektör Demir, kalite çalışmalarının eğitim-öğretim faaliyetlerine olan olumlu yansımasını anlattı.

2007 yılında kurulan Batman Üniversitesinin son dönemde iyi bir ivme yakaladığını dile getiren Rektör Demir, üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti. Rektör Demir’in konuşmasının ardından birim akademik kurul toplantılarına geçildi.