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Batman Siirt çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Batman Siirt çevre yolu üzerinde hız limitini aşan otomobil sürücüsü takla atarak kaza yaptı, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BATMAN 19.07.2021, 10:36
Batman Siirt çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı
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Batman Siirt çevre yolu üzerinde hız limitini aşan otomobil sürücüsü takla atarak kaza yaptı, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman yeni Siirt çevre yolunda meydana geldi. Hız limitini aşan otomobil sürücüsü önce yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı ardından da takla atarak kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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