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Batman otogarında bayram hareketliliği

BATMAN (İHA) – Batman’da 9 günlük Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu.

BATMAN 04.07.2022, 15:51
Batman otogarında bayram hareketliliği

BATMAN (İHA) – Batman’da 9 günlük Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Batman Otogarı’nda hareketlilik başladı. 9 günlük bayram tatili öncesi Batman’dan gidişler yüzde 20 kapasite, dönüşlerin doluluk oranında fulle geldiğini belirten firma yetkilisi Mehmet Salih Karataş, “9 günlük bayram tatili öncesi Batman’dan gidişler yüzde 20 kapasite ile gidiyor. Dönüşler ise araçlarımız ful doluluk oranında geliyor. Geçen yılara nazaran gidişler çok düşük. Batı ilerden gelen araçlarımız doludur. O da uçakların yüksek oluşundan dolayı millet otobüslere yöneldi. Vatandaşlar otobüsleri bayram tatilinde seçiyor” dedi.

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