Batman İl Emniyet Müdürlüğü ÇOGEP kapsamında sporcu öğrencilere malzeme dağıttı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonuyla Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen ’Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar’ lisans edindirme programı kapsamında sporcu öğrencilere malzeme dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ’Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar’ lisans edindirme programı malzeme dağıtım törenine Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Polis Başmüfettişi Davut Karakülah, İl Emniyet Müdür yardımcıları, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve 60 öğrenci katıldı. Program açılışında konuşan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü korumak, çocukları bu tür suçlardan uzak tutmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kıraç, "Tabii bizim güvenli geleceğimiz olan çocuklarımızı önemsiyoruz ve üzerlerinde gerçekten de durmaya çalışıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü olarak asayişte, narkotikte, özellikle terörde tek bir amaç var, ülkemizin birliğini bütünlüğünü korumak, çocuklarımızı oldukça bu tür suçlardan uzak tutmak için ilgili şubemiz İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ve tabii Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün ortak paydaş kurumlar olarak ta birlikte bu projeleri devam ettiriyoruz. Bugün hem kick boks kursuna katılan hem de boks kursuna ve yüzme kursunu başarıyla bitiren, hak ettikleri ve yine bu sporlara devam etmeleri amacıyla malzemeler teslim edeceğiz" dedi.

Başarılı sporcu öğrencilerin ödüllendirildiği törende konuşan Polis Başmüfettiş Davut Karakülah ise "Müdürümüzün bu gelişmeyi biraz tersine yaptığından dolayı teşkilatım adına kıvanç duydum. Eskiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizden batı illerimize bu tip projeler uygulanırdı. Bu defa tersine uygulanmış. Bu teşkilatımız adına sevindirici olduğu düşünüyorum. Toplum destekli polislik şube müdürlüğü arkadaşlarıma Çalışmalarından dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere malzemeler dağıtıldı.