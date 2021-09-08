Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı

Batman Hasankeyf kavşağında hız limitini aşan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AVN 48 plakalı otomobil sürücüsü hız limitini aşıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.