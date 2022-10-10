Batman Emniyet Müdürlüğüne ek hizmet binası

Batman Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı dualarla ve kurban kesilerek yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası açılış töreninde konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, açılan ek hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Canalp, “Buradaki Emniyet binamızda yine aynı şekilde teşkilatımızın hizmet kapasitesinin artırılmasında Batmanlılara daha etkili güvenlik hizmetinin verilmesinde elimizdeki en önemli imkanlardan bir tanesi haline gelmiş durumda” dedi.

Yaklaşık bir sene önce belediyenin Atatürk Park’ın genişletilmesi ve vatandaşlarla daha iyi hizmet sunmak için orada bulunan polis çocuk şubesini ve lojmanını kendilerinden talep ettiklerini belirten Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise, buna karşılık da emniyet teşkilatına ek hizmet binasının yapıldığını aktardı. Kıraç, ’’Bu şekilde belediye burayı yaptı ve bugün de hizmete açıyoruz. Çok isabetli bir karar oldu. Hem Atatürk Parkı genişledi ve insanlar orada rahat bir nefes alacak, hem biz de buraya bir kaç şube ilave ederek vatandaşımıza hizmet etme noktasında çok daha rahat ve güzel bir ortamda çalışacağız. Bu manada belediyemize teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah daha güzel hizmetler sunmak için bu bir başlangıç olur” diye konuştu.

Törene; Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Başsavcı Vekili Eray Akkavak, İl müftüsü Nihat Kök ve emniyet teşkilatı katıldı.