Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde ’Sevgi Mağazası’ açıldı

Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Batman Şubesi işbirliği ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan ’Sevgi Mağazası’ açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından yapıldı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Batman Şubesi işbirliği ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Servisinde açılan mağazada; doğum yapan ekonomik durumları elverişsiz hastalar, 0-2 yaş arası çocukların beslenme ihtiyacı, 0-18 yaş aracı çocukların giyim ihtiyacı ile doğum yapan anneler ve çocuklarının doğum paketi, bebek bakım ürünleri, hijyen malzemeleri, iç çamaşırı, giyim, oyuncak gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanacağı belirtildi.

Mağazanın açılışında konuşma yapan Vali Ekrem Canalp, “Bugün burada açtığımız bir yönüyle sosyal market niteliğindeki Sevgi Mağazasının vatandaşlarımıza sağlayacağı katkı bizleri de mutlu edecektir. Ben ümit ediyorum ki burada Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığımız, Türk Kızılay’ı ve hastane başhekimliğimizce beraber uygulayacağımız bu proje çok başarılı bir proje olacak ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını buradan giderebilecekleri bir mekan halinde Batmanlılara hizmet verecektir. Mağazanın açılışına katkısı olan herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılışa Vali Ekrem Canalp’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Semih Canpolat, Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Şirin Temiz ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Feyat Tunç katıldı.