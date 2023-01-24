Batman Çay Mahallesi’ne yeni park müjdesi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, “Yerinde İletişim, Yerinde Çözüm” sloganıyla başlattığı mahalle buluşmalarının ikincisini Çay Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Çay Mahallesi Buluşması’nda muhtar Niyazi Alpe ve mahalle sakinlerinin imar, kanalizasyon, yol, kaldırım, asfalt, numarataj, ekmek büfesi, doğal gaz, elektrik, yeşil alan ve park, çocuk oyun grubu, sokak aydınlatması gibi görüş, talep ve sorunlarını dinleyen Vali Canalp, ilgili birim müdürlerine talimat vererek talep ve sorunların değerlendirilmesini ve gereğinin ivedilikle yapılmasını istedi.

Vali Canalp, Çay Mahallesi’nde ziyaret ettiği her noktada ve mahalle buluşmasında sık sık kendisinden iş isteyenlerle karşılaşınca, “Bu işin çözümü yeni OSB(Organize Sanayi Bölgeleri)alanlarının planlaması. Gençlerimiz ve kadınlarımızın buralarda istihdam edilmesi gerekiyor” dedi.

Çay Mahallesi’ndeki kurumları ve esnafı ziyaret eden Canalp, mahalle sakinleri ve çocuklar tarafından coşku ile karşılandı. Mahalledeki park eksikliğini yerinde gözlemleyen Canalp, mahalleye yeni bir parkın yapılacağı müjdesini de verdi.

Çay Mahallesi Taziye Evi’nde gerçekleştirilen mahalle buluşmasına; Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, il protokolü, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, kamu kurum müdürleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.