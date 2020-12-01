Batman Belediyesi, kaçak yapıların yıkımına devam ediyor

Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha önce etrafını sac ile kapatarak yapımı durdurulan kaçak yapının yıkımına başladı.

Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye imar sınırları içerisinde bulunan Çamlıtepe Mahallesi Rihan Caddesi 50 numaralı parsel üzerinde bulunan daha önce etrafını sac ile kapatarak yapımı durdurulan kaçak yapının yıkımına başladı. Kaçak yapılan inşaatların mevzuat gereği yıkımlarının devam ettiğini belirten yetkililer, izinsiz yapılara asla müsaade edilmeyeceğini, kaçak ve ruhsatsız yapılar ile ilgili sürekli denetleme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Kentimizde sağlıklı ve güvenli yapılaşma oluşturmak amacıyla kaçak yapılara karşı denetimlerimiz kararlı ve tavizsiz şekilde edecek. Belediyemiz asla kaçak yapılara müsaade etmeyecektir" dedi.