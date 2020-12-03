banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı

Batman Belediyesi engelli gencin yüzünü güldürdü

Batman Belediyesi, akülü engelli aracı bozulan 13 yaşındaki Mehmet Sait Ekinci’nin aracını onararak kendisine teslim etti.

BATMAN 03.12.2020, 15:30
8
Batman Belediyesi engelli gencin yüzünü güldürdü

Batman Belediyesi, akülü engelli aracı bozulan 13 yaşındaki Mehmet Sait Ekinci’nin aracını onararak kendisine teslim etti.

Evde sağlık hizmeti ekiplerinin mahalle ziyaretlerinde yaptığı kontrollerde, akülü tekerlekli sandalyesi arızalandığından dolayı dışarı çıkarmadığını ifade eden 13 yaşındaki Mehmet Sait Ekinci, durumun yetkililere iletilmesini istedi. Batman’ın Seyitler Mahallesi 3002 sokak 62 numaralı evde ikamet eden Ekinci ailesinin evini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, durumu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ileterek Mehmet Sait Ekinci’nin tekerlekli sandalyesini onarmasını talep etti. Yapılan çalışmanın ardından Ekinci’nin sandalyesi belediye personeli tarafından onarılarak kendisine teslim edildi. Ekinci, kendisine destek olan yetkililere teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise kent genelindeki tüm engelli vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.
Yorumlar (0)
12°
az bulutlu