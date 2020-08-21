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Batman Belediyesi çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

BATMAN VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HULUSİ ŞAHİN, GECE SAAT 23.30 CİVARINDA YAPILAN ANA ARTER ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ VE ÇEVRE ESNAFINI ZİYARET ETTİ. ATATÜRK PARKI YANI İNSAN HAKLARI BULVARI’NDAKİ ASFALT SERİM ÇALIŞMASI İNCELEMESİNDE VALİ ŞAHİN’E ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ VE AYNI ZAMANDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUZAFFER ÖZKAN VE İLGİLİ BİRİM AMİRLERİ EŞLİK ETTİ.

BATMAN 21.08.2020, 12:04
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Batman Belediyesi çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, gece saat 23.30 civarında yapılan ana arter asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi ve çevre esnafını ziyaret etti.

Atatürk Parkı yanı İnsan Hakları Bulvarı’ndaki asfalt serim çalışması incelemesinde Vali Şahin’e Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan ve ilgili birim amirleri eşlik etti. Burada konuşan Vali Şahin, “Saat 24.00’ü gösteriyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyorlar. Biz de bunlara bir ‘kolay gelsin’ ziyaretinde bulunmak için buradayız. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyorlar. Özellikle ana arterlerde, şehrin kalabalıklarının olduğu, çarşısının olduğu, ticaretinin devam ettiği yerlerde gece çalışıyorlar ki, ticari hayat olumsuz etkilenmesin. Şu ana kadar 60 bin ton asfalt döktük. Geçen seneki 1 yılın toplam asfaltını dökmemize çok az bir şey kaldı. Hedefimiz 170 bin tonu geçmek. Hatta Enerji Bakanlığıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde eğer olumlu neticeler alırsak, bakanlıktan alacağımız hibe ile beraber 200 bin tonun da üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2 ekibimiz var; her birinde eleman çalışıyor. Toplam 80 personelimiz var. 50 aracımız da asfalt seferberliğinde görev alıyorlar. Çalışmalarımız devam edecek; asfalt mevsiminde olabilecek en fazla asfaltı dökmeyi hedefliyoruz. Böylece çok daha temiz, çok daha nezih bir Batman’a hep birlikte ulaşacağız" dedi.

“Kaçak yapınızı legal hale getireceğiz diye dolandırıcılık yapıyorlar”

Vali Şahin, Batman’da kaçak yapıların legal hale getirilmesi için vatandaşların dolandırıldığını duyduklarını belirterek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Şahin, “Kulağımıza geliyor ki, özellikle kaçak inşaatları olan vatandaşlarımıza şu kadar para verirseniz ruhsatı alacağız, kaçak yapınızı legal hale getireceğiz diye dolandırıcılık yapıyorlarmış. Öyle bir şey yok. İmar Barışı Yasasından sonra yapılan kaçak yapılar böyle kağıtla, kürekle legal hale getirilemezler. Bunlarla ilgili yapılacak işlemler yasada yazmaktadır. Hiçbir surette vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılara itibar etmesinler ve ev alacağınız zaman, daire alacağınız zaman da, öncelikle kat mülkiyetli, tapulu evler almaya özen gösterin. Kimsenin sizi kandırmasına müsaade etmeyin” şeklinde konuştu.

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