banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Bingöl'de korkutan deprem!
Bingöl'de korkutan deprem!
Düğünde takılan takının vergisi var mı?
Düğünde takılan takının vergisi var mı?
Gamze ilk değilmiş! Genç kızlara iş ilanıyla tuzak!
Gamze ilk değilmiş! Genç kızlara iş ilanıyla tuzak!

Batman - Baykan yolunda saman yüklü tır devrildi

Batman’dan Baykan’a saman taşıyan tır kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

BATMAN 28.07.2021, 14:33
Batman - Baykan yolunda saman yüklü tır devrildi
banner502

Batman’dan Baykan’a saman taşıyan tır kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman - Baykan yolu üzerinde meydana geldi, Batman’dan Baykan’a saman taşıyan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
33°
açık
banner501