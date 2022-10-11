Batman, 14 Ekim’de fuarla kitapseverlere kapılarını açıyor

Batman Kitap Fuarı’nın 5.’si 14 Ekim’de kitapseverlere kapılarını açıyor. 10 gün sürecek fuarın bu yılki mottosu Batman’da açılan 5 milyon sayfa.

Batman Valiliği ve Batman Belediyesi tarafından düzenlenecek Batman 5. Kitap Fuarı’nın 14-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı. Saygın yayınevleriyle birlikte edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda tanınmış yazarın fuara katılacağını belirten Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, “Okuma aşkı taşıyan her insanımız kitaplarla dolu dolu bir 10 gün geçirecek” dedi.

İnsanlık tarihinin en değerli hazinesinin bilgi olduğunun altını çizen Vali Canalp, “Hayatlarımıza yön veren bilgiyi bazen bir taş parçasında, bazen ağaçtan düşen elmada, bazen de iki üç kelimeden oluşan kısa bir cümlede bulduk. Herhangi bir kitabın sayfasında yer alan cümlelerden bir tanesinde bazen kendimizi, hayallerimizi, cevapları buluruz. Kısacası insan için her sayfa değerli bir hazinedir. Bir hesap yaptık. Yayınevlerinin fuarda sergileyeceği farklı isimlere sahip binlerce farklı kitabın sayfa sayısı toplamda 5 milyon sayfayı aşıyor. Fuardaki hazinenin büyüklüğünü göstermek için mottomuzu Batman’da açılan 5 milyon sayfa olarak belirledik. Gelin ve bir sayfa da siz açın” diye konuştu.

“Öğrenciler için ücretsiz servis”

Batman’ın genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Vali Canalp şunları söyledi:

“Gençlerimizin kitapla buluşmasını daha yüksek seviyelere taşımayı önemsiyoruz. Kitap Fuarı da buna katkı sağlıyor. Öğrencilerimizi mektupla fuara davet ettik ve fuara gelebilmeleri için otobüslerimizle ücretsiz servis hizmeti sağlıyoruz. Yazarları ve yayınevlerini Batman’a getirmekle kalmıyor, Batman’ı da kitap fuarına getiriyoruz.”

“1 milyon 200 bin liralık hediye çeki”

Ücretsiz kitap alabilmeleri için öğrencilere dağıtılan hediye çeki uygulamasının bu yıl da devam edeceğini belirten Canalp, “Geçen yıl 800 bin liralık hediye çeki dağıtıldı. Bu yıl 1 milyon 200 bin lira değerinde 30’ar liralık 40 bin hediye çeki dağıtılacak. Öğrencilerimiz fuarda beğendikleri kitapları bu çeklerle alabilecek. Evlatlarımızın geleceği ve modern imkanlardan faydalanabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik onların üstüne düşen tek şey var o da okumak” dedi.

“10 günlük ünlü yazarlar geçidi”

100’ün üzerinde saygın yayınevinin binlerce değişik eserle katılacağı 10 günlük fuar süresince Batman’da adeta ünlüler geçidi yaşanacak. Türkiye ve farklı ülkelerden edebiyat, kültür, sanat, iletişim, bilim ve düşünce dünyasının usta kalemleri Batman’ın misafiri olacak. Ben Öteki ve Ötesi, Gök Kubbenin Altında, İslam ve Batı kitaplarının yazarı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarık Tufan, Nurullah Genç, Vehbi Vakkasoğlu, Şermin Yaşar, Beyazıt Akman, Ali Emre, Mehmet Ali Bulut kitap fuarının konukları arasında yer alıyor.