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Başkan Yavuz, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman’ın Sason İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şehit yakınlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

BATMAN 30.09.2021, 16:08
Başkan Yavuz, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman’ın Sason İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şehit yakınlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve diğer şehit yakınlarıyla bir araya gelen Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, şehit yakınlarının taleplerini dinleyerek dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Ziyarette Başkan Yavuz’a bir tablo hediye eden Dernek Başkanı Mutalip Çelik, şehit yakınlarının kurumların ziyaretinden büyük memnuniyet duyacağını belirterek, Başkan Yavuza teşekkür etti.

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