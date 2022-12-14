Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Beşiri Başkanlığına atama yapıldı

Batman Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu İl Başkanı Esat Ekremoğlu tarafından, Beşiri ilçe başkanlığına Ramazan Başer atandı.

Beşiri ilçe başkanlığına ataması yapılan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu İlçe Başkanı Ramazan Başer’e mazbatasını veren Batman Federasyon İl Başkanı Esat Ekremoğlu, yaptığı konuşmada, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna aziz canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerine ve terörle mücadelenin kahramanları güvenlik korucularımıza en iyi hizmeti suna bilmek için kurulan federasyonumuz kurulduğu ilk günkü heyecanı ile ailelerimiz ve devletimizin kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ailelerimizin her türlü sıkıntılarında yanlarında olabilmek için çabalarımız devam edecek. Bu şiarla şehit aileleri ve güvenlik koruculuları adına en iyi hizmeti sunacağı düşüncesinde olduğumuz Beşiri ilçe başkanlığına getirdiğimiz yol arkadaşımız Ramazan Başer’e bu görevin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.