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Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Batman başkanlığına atama

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri federasyonu Batman il başkanlığına Esat Ekremoğlu atandı.

BATMAN 06.07.2022, 13:04
Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Batman başkanlığına atama

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri federasyonu Batman il başkanlığına Esat Ekremoğlu atandı.

Esat Ekremoğlu ile Batman’da bir araya gelen federasyon başkanı İsmail Şehitoğlu, düzenlenen törenle temsilcilik mazbatasını Esat Ekremoğlu’na verdi. Kendisine verilen görevi layıkıyla yapmak için büyük çaba sarf edeceğini belirten Esat Ekremoğlu, bu göreve kendisini layık gören federasyon başkanı İsmail Şehitoğlu ve yönetimine teşekkür etti.

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