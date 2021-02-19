AK Parti Batman İl Başkan Gür vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Çamlıca ve Güneykent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çamlıca ve Güneykent mahallelerine yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Gür ve yönetimi ziyaretleri kapsamında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Gür, vatandaşların pandemi kurallarına uymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yetkililerle iletişime geçerek halkın taleplerini ileten Gür, yaşanan sıkıntıların çözülmesi için de devreye girdi.

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Gür, "Bizi, örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yapıyoruz, tutamayacağımız sözler de asla vermiyoruz. Her zaman uzun vadeli planlamalarla milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah kentimize ve mahallelerimize sağlanan hizmetler artarak devam edecek" dedi.

Yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gayretlerinden dolayı Başkan Gür ve yönetimine teşekkür etti.