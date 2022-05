6 ülkeden eğitimci ile yapılan proje Batman’da gerçekleştirildi

Batman merkez Yenişehir Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Tuğba İş’in de ortak olduğu eTwinning Projesi olan ’We Keep Our Values Alive With Fairy Tale Heroes’ adlı projeyi Azerbaycan 1, Moldova Cumhuriyeti 1, Polonya 2, Ukrayna 1, Yunanistan 1 ve Türkiye 10 öğretmen ile yürütüldü.

Hikaye ve masalların çocukların dünyasında çok farklı bir yere sahip olduğunu aktaran öğretmen Tuğba İş, “Bizim hayal olarak gördüklerimizi çocuklar gerçek hayat gibi kabul ederek okurlar. Böylelikle olağan dışı unsurlar çocuklarımızın zihninde hayal dünyasıyla birleşip büyülü dünyalara kapılarını açar. Masallardaki kahramanları çocuklarımız örnek alır. Bu proje ile masal kahramanlarını okulumuzda mini dramlarla canlandırmayı hedefledik. Yine projemizle çocuklarımız kahraman olmanın sadece büyülü güzelliklerini değil aynı zamanda sorumluluklarını da öğrenmekte. Masal kahramanlarının bile toplum kurallarını ve en önemlisi değerlerimizi öğrenmekteler. Böyle bir projenin ortağı olmak bana da öğrencilerime de büyük keyif vermekte” dedi.