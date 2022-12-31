51 vilayette ilk uygulama Batman’da hayata geçiyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, büyükşehir olmayan 51 vilayette ilk defa hayata geçecek proje olan Alt Yapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısına başkanlık ederek Batman’da yürütülecek alt yapı çalışmaları hakkında kurum ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Batman’da alt yapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi için kurulan AYKOME, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, Türk Telekom, DEDAŞ ve SİBADAŞ çalışmalarında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini amaçlıyor. Web mobil harita tabanlı portal uygulama sistemi sayesinde, şehirde yapılacak tüm altyapı çalışmaları sistem üzerinden kontrol edilerek onay verildikten sonra koordineli bir şekilde planlanıp çalışmalara başlanacaktır.

AYKOME toplantısına başkanlık eden Vali Canalp, belediye fen işleri ve bilgi işlem müdürlüklerinden sistem hakkında ayrıntılı bilgi alarak vatandaşın hizmetlere erişimi amacıyla yapılacak çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesinin kamu güvenliği, zaman ve maliyet bakımından önemine vurgu yaparak kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına da dikkat edilerek çalışmaların aksamadan ve hızlı yürütülmesini istedi.

“4 yıllık master plan hazır”

2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait tüm yatırımcı kurumların altyapı çalışması haritaları tek tek sisteme yüklenerek faal hale getirilen AYKOME, sadece bölgesel değil cadde ve sokak bazlı şehrin en kılcal damarlarına kadar ulaşabiliyor. Bu sayede gereksiz ve zamansız altyapı çalışmalarının önüne geçilmiş olacak. AYKOME’nin faaliyete geçmesiyle birlikte tüm altyapı haritaları sisteme entegre edilerek şehrin kurumsal hafızası da oluşturuldu. Böylece yıllar sonra bile yapılacak tüm çalışmalara referans olacak bir sistem kurulmuş oldu.