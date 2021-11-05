4 teröristi öldürdüğü çatışmada şehit olan güvenlik korucusu, mezarı başında anıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde 27 yıl önce PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada 4 teröristi öldüren ve çatışmada şehit düşen Mehmet Koyun, mezarı başında anıldı.

Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Koyun’un ailesi ve akrabalarıyla birlikte, köy şehitliğinde anma programı düzenleyen Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve dernek üyeleri, Şehit Mehmet Koyun’un mezarı başında Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti. Ardından Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Koyun’un ailesini evinde ziyaret eden dernek başkanları ve üyeleri, aileye Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.