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350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı

DSİ TARAFINDAN BATMAN BARAJINDAKİ MEVCUT BALIK STOKLARININ KORUNMASI VE DEVAMLILIĞIN SAĞLANMASI AMACIYLA 350 BİN SAZAN BALIĞI YAVRUSU BARAJA BIRAKILDI.

BATMAN 27.09.2020, 12:49
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350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı

DSİ tarafından Batman Barajındaki mevcut balık stoklarının korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla 350 bin sazan balığı yavrusu baraja bırakıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan DSİ 103. Şube Müdürü Kerem Aydın, bölge müdürlüğü bünyesinde koordine edilen balıklandırma çalışmaları ile Batman Barajındaki mevcut balık stoklarının korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının su ürünlerinden karşılanması için yaklaşık 350 bin sazan balığı yavrusunun baraja bırakıldığını söyledi.

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