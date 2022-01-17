3 bin rakımlı Mereto Dağına yaban hayatı için 1 ton yem bırakıldı

Batman’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, Sason ilçesinde 3 bin metre rakımlı Mereto Dağının eteklerine, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 1 ton yem bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için 3 bin rakımlı Mereto Dağına tırmanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının korunması ve beslenme sıkıntısını gidermek amacıyla yemleme çalışmaları yapıldığını belirtti.