Düzce’nin Akçakoca ilçesinde özel bir sitede mülkü bulunan M.A. adlı kadın, sitenin ortak kullanımında bulunan havuza haşema ile girmek istemiş, site çalışanı ve site yöneticisinin haşema ile havuza girmenin yasak olduğunu, sadece mayo veya şort ile girebileceğini, havuza haşema ile girmesi durumunda havuzu kapatacaklarını söylemeleri üzerine bu şahıslardan şikayetçi olmuştu.

M.A.’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şahısların gözaltına alınmasına karar verirken, şahıslar mevcutlu olarak hazır edilecek.