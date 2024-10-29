Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, özel çocukların gerçekleştirdiği kutlamalarda “Cumhuriyet ihtiyacı olana el uzatmaktır. Çünkü cumhuriyet dayanışmadır. Birliktir, beraberliktir.” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe’sinin özel çocukları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal ile katıldığı etkinlikte CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel çocukların aileleri ve çok sayıda kent sakini yer aldı.

Kutlamalarda özel çocuklar tarafından kilogramlarca ağırlıkta mermilerin yer aldığı kağnıyla cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı temsil edildi. Çanakkale Savaşı’nda yine kilogramlarca ağırlıktaki mermiyi tek başına yüklenip vatanı savunan Seyit Onbaşı ve askerler sahnede yer aldı. 1933 yılında Yunan işgaline ‘dur’ diyen kahraman Uşak halkının yüzündeki gururu simgeleyen ‘Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık’ pankartlı tarihe damga vuran fotoğraf sahnede resmedildi. Canlandırılan bu özel fotoğraf karesine Başkan Uysal ve İlçe Başkanı Kıran’da dahil oldu.

Konuşmasını yapmadan hemen önce Başkan Uysal’a Çanakkale Cephesi’nde orduların imkansızlıklar sonucu aylarca beslendiği üzüm hoşafı ikram edildi. Başkan Uysal hoşafı “Çanakkale'de şehit olan bütün insanlarımızın ruhuna değsin” diyerek içti. Gerçekleşen etkinlikte 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet ruhuyla geleceği yeniden inşa etmenin tam zamanı olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Uysal şunları söyledi:

“Cumhuriyet Bütün vatandaşların eşit hakka ve hukuka sahip olabilmesidir. Çünkü cumhuriyet ihtiyacı olana el uzatmaktır. Çünkü cumhuriyet dayanışmadır. Birliktir, beraberliktir. Bir millet çatısı altında buluşup kendimizi ve gelecek nesillerimizi yüceltmektir. Cumhuriyet bütün dünyayla rekabet etmek, bütün dünyadan daha müreffeh, daha kalkınmış bir toplum, bir ülke olabilmektir. Bu yolda mücadele eden sizlerin, bu yolda emek veren bütün vatandaşlarımızın, bütün Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Nice 100 yıllara, nice 101 yıllara. Cumhuriyet için çalışmaya, çocuklarımız için çalışmaya, aydınlık geleceğimiz için çalışmaya, birlik beraberlik içinde devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun.”