"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesinde herkes yüzme öğreniyor

Bartın’da "üzme bilmeyen kalmasın” projesi projesinde 7’den 70’e herkes yüzme öğreniyor.

Bartın’ın Ulus ilçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme bilmeyen kalmasın”, “7’den 70’e herkes yüzme öğreniyor” sloganı ile başlattığı proje bünyesinde Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde kurulan portatif yüzme havuzunda devam eden yüzme kursunu ziyaret etti.

Ziyaret esnasında, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden Spor Hizmetleri Müdürü İhsan Alptekin ile Spor Şube Müdürü Burhan Çetin ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Atila Duman hazır bulundu. Antrenörlerden kurslar hakkında bilgi alan Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini, yüzme kursundan dolayı çocukların çok mutlu olduğunu belirterek farklı spor kursları açarak çocukları ve gençleri yararlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kaymakam Kılıç, ziyaretinin sonunda yüzme kursu alan çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.