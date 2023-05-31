Yusuf Ziya Aldatmaz TBMM kaydını yaptırdı

28 . Dönem Bartın AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, TBMM’de kaydını yaptırdı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, "Şeref ve gurur dolu bu anlamlı günde yanımda yer alan ve milletvekili rozetini yakama takan kıymetli eşim Füsun Aldatmaz ve evlatlarıma, İl Başkanımız Yaşar Arslan’a ve diğer gönül dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemiz, Bartın’ımız ve kıymetli hemşehrilerimiz için daima hizmetkar olmaya söz verdik. Bu sözün arkasında nice yarınlara hep birlikte el ele, gönül gönüle ve omuz omuza koşacağız. Bir kez daha desteklerinden dolayı kadirşinas Bartın halkına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyor, ülkemiz ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bartın AK parti yönetimi teşkilatı ve Ulus ilçesi Kozcağız ve Apdipaşa beldesi belediye başkanları ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kayıt sırasında TBMM’de yalnız bırakmadı ,gazi meclis binası önünde toplu fotoğraf çekimlerine katıldı.