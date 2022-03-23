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“Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” semineri gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu üyelerinin katılımıyla “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” semineri gerçekleştirildi.

BARTIN 23.03.2022, 21:20
“Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” semineri gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu üyelerinin katılımıyla “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” semineri gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Seminerin açılışında konuşan Rektör Uzun, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) bünyesinde yapılan çalışmaların önemine değindi.

“Kalitenin güvence altına alınması önem kazanmıştır”

Tüm dünyada yükseköğretim alanında yaşanan gelişmelere atıfta bulunan Rektör Uzun, “Bu alandaki büyüme kurumsal çeşitliliği ve öğrenci profilindeki değişimi de beraberinde getirmiştir. Artık üniversiteler elit bir kesime eğitim veren kurumlar olmaktan çıkmış, halkın büyük bir kısmına hizmet veren yapılar olmuştur. Ancak bu durum beraberinde bazı çözümlerin üretilmesini gerekli kılmıştır. Böylece hem yerel, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde yükseköğretimde kalitenin güvence altına alınması önem kazanmıştır” dedi.

“Kalite güvencesi çalışmalarının en önemli paydaşlarından biri öğrencilerimizdir”

Rektör Uzun, YÖKAK ile birlikte üniversitelerin kalite yolculuklarına daha kararlı ve daha sistematik bir düzlemde ilerlediklerini belirterek “YÖKAK, yükseköğretim kurumlarımızda kalite kültürünün içselleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Dünyayı yakından takip etmekte ve ülkemizin hedefleriyle uyumlu dinamik bir kalite güvencesi sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanması doğrultusunda gelinen nokta hepimiz için gurur vericidir. Ancak daha yapılacak çok şey, alınacak uzun mesafeler bizleri, yani hepimizi beklemektedir. Bu doğrultuda Yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarının en önemli paydaşlarından biri öğrencilerimizdir” diye konuştu.

“Kendimizi sürekli güncellemeliyiz”

YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu faaliyetlerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Hızlı değişen ve dönüşen bir dünyada yaşadığımızı ifade eden Uludağ, “Günümüzde bazı meslekler yıllar içinde kayboluyor veya değişim geçiriyor. Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bugün kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Seçtiğimiz meslek çağa nasıl ayak uydurabilir? Kendimiz nasıl değişime ayak uydurabiliriz? Bu noktada cevap 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.

“Kalite anlayışını her platformda yaymayı hedefliyoruz”

YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Çatal ise kalite süreçlerine sundukları katkılardan bahsederek “YÖKAK öğrenci komisyonu tamamen gönüllülük esaslı olarak ilerlemektedir. Okuduğumuz bölüm ve programların daha kaliteli eğitim vermelerini sağlamak ve kalite süreçlerine katkı sunmak için görev alıyoruz. Aynı zamanda başka üniversitelerde misafir olarak tecrübelerimizden bahsediyoruz. Deneyim paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız Kalite anlayışını her platformda yaymak ve benimsetmek” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Genç Kalite Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir ile Genç Kalite Kulübü Başkanı Muhammed Küçükokka’nın moderatörlüğünü yaptığı seminer, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

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