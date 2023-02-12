Yılmaz Tunç madenci kurtarma ekiplerini ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç TTK Madenci kurtarma ekiplerini enkaz başında ziyaret etti.

Kahramanmaraş ve çevresinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem afetleri yaşadı. Deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarında tecrübeli TTK Zonguldak ve Bartın Amasra ilçesinden gelen madenciler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da hem madencileri hem depremzedeleri yalnız bırakmadı. Tunç; Hatay il merkezi, İskenderun, Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı ilçesinde madencileri ziyaret etti.

Yılmaz Tunç hayatını kaybedenlere ilişkin de "Kahramanmaraş milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenc’in kardeşi, 24. Dönem Kahramanmaraş milletvekili Sıtkı Güvenç’in depremde vefatını derin bir üzüntü ile öğrendik. Hatay milletvekili Hüseyin Yayman’ın ablası, ağabeyi, yeğenleri en yakınındaki 11 canını kaybetti. Acısı çok büyük. Ama metanetli, asrın felaketinde hemşerilerini bir nebze yalnız bırakmadan ihtiyaçları için cansiperane koşturuyor. Merhum Sıtkı ağabeyimize ve depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.