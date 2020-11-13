Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi’nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim verildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin ‘Dijital Türkiye’ çalışmaları kapsamında yerli ve milli olarak tasarladığı “Uzaktan Eğitim Kapısı”na ilk geçen yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesi’nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim başarıyla tamamlandı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla derslerin başarıyla sürdürüldüğü Bartın Üniversitesi’nde aday memurlara yönelik temel ve hazırlayıcı eğitimlere de ara verilmeden devam ediliyor. “Sürdürülebilirlik” ve “Kalite”yi vazgeçilmez iki öncelik olarak benimsendiği çalışmalarda 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim başarıyla tamamladı. Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen seminerlerde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öncülüğünde yerli ve milli olarak tasarlanan “Uzaktan Eğitim Kapısı” platformu kullanıldı. Ayrıca Bartın Üniversitesi, ‘Dijital Türkiye’ çalışmaları kapsamında kamu çalışmalarında kalitenin artırılması ile kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla tasarlanan çevrimiçi platforma geçen ilk yükseköğretim kurumu olarak öne çıktı.

“Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda gayret gösteriyoruz”

Başarıyla tamamlanan çevrimiçi eğitimler hakkında bilgi veren Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, “Bartın Üniversitesi’nde Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’un teşvikleriyle bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına yönelik hedefler konuldu ve bu yönde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Salgın sürecinde de bu hedeflerimizden kopmadan, başarıya giden yoldaki önemli bileşenlerimizden biri olan aday memurlarımızın farkındalıklarını arttıracak eğitimler verdik. Enerji verimliliği, sıfır atık, kalite çalışmalarında PUKÖ döngüsü, kişisel verilerin korunması süreci başta olmak üzere Üniversitemiz tarafından yürütülen birçok farklı projeye yönelik 16 seminer başarıyla tamamlandı. Ayrıca çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimlerde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz tarafından yerli ve milli imkânlarla oluşturulan eğitim platformu ‘Uzaktan Eğitim Kapısı’nı kullanmanın da haklı gururunu yaşadık. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde önemli bir açığı kapatan bu yerli ve milli yazılım ile eğitimlerimizi çok nitelikli bir şekilde gerçekleştirdik. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için yüreklendiren, yerli ve milli olana teşvik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Rektör Uzun tebrik etti

Yoğun bir emek ve çalışma sürecinin ardından tamamlanan eğitimlerden dolayı emeği geçenleri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemizde tüm iç ve dış paydaşlarıyla büyümek, dinamikleri harekete geçirmek ve bölgemize katkı sağlamak için hedefler belirledik ve bu yolda kararlıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla tüm bileşenimizle her geçen gün yeni başarılara imza atarken bunu sürdürülebilir kılmak ve ileriye dönük atılabilecek adımlar konusunda öneriler geliştirmeye de gayret gösteriyoruz. Her günün bir önceki günden daha iyi olması için çaba sarf edilen Bartın Üniversitesi’nin hedeflerine kolektif bir çalışma prensibiyle ulaşabileceğimizin bilincinde kalite ekseninde sürdürdüğümüz yolculuğumuzda tüm bileşenlerimizin gelişimini önceliyoruz. Bu noktada düzenlenen eğitimlerin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm dünyada Kovid-19 önlemleri kapsamında dijital ortamda çalışmalara ve eğitimlere devam edildiği bu günlerde yerli ve milli imkânlarla hazırlanan ‘Uzaktan Eğitim Kapısı’ platformun oluşturulmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Doç. Dr. Salim Atay ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.