Yaban domuzu sürüsü yavrularıyla birlikte köye indi

Aç kalan Yaban Domuzu ailesi 13 adet yavrularıyla birlikte Ulus ilçesi Ağaköyü Ocaklı Mahallesi’nde akşam saatlerinde köyü indi. Yabani hayvanları korunmasının aynısını köylü çiftçi kendileri için talep ediyor.

Köylerdeki nüfusun şehirlere göç etmesiyle köy meydanlarını boş bulan, aç kalan yaban domuzu ailesi 13 adet yavrularıyla mahalledeki aydınlatma lambaları altında araç içinden cep telefonu kameralarıyla tespit edildi. Köy sakinleri ise “Çoğalan yabanı hayvanlar nedeniyle hububatlarımızı ekinlerimizi mısırı korumak hasadını almak için tarlarda sabahlara kadar sesle kaçırmak üzere teneke çalıyoruz" dedi.