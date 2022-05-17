Vali Güner’den Bartın’a veda

Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Sinan Güner Bartın’a veda etti.

Bartın’daki görevi 12 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile sona eren ve Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Sinan Güner Valilik binası önünde düzenlenen törenle kente veda etti.

Vali Güner için düzenlenen uğurlama töreninde Polis Mangasını selamlayan Vali Güner daha sonra protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik çalışanları ve basın mensuplarıyla tek tek vedalaştı.

Vali Güner uğurlama törenindeki konuşmasında, “Bugün Bartın’dan resmi olarak ayrılıyorum. Artık görevim sona erdi. 30 seneyi aşkın süredir Mülki İdare Amirliği mesleğindeyim. Ben nasıl ki benden önceki Valinin yerine geldim o da bu şekilde uğurlanırken ben karşılanıyordum. Şimdi bir başkası gelecek. Bu bir döngü, çalışma stilidir. Çok teşekkür ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi layık görmüştü. Şimdi de İstanbul’da Vali Başmüfettişi olarak çok yabancı olmadığım, özünde geldiğim tarafa bu defa Vali olarak geri dönmüş oluyorum. Türk bürokrasisinde iki önemli görev vardır. Mülki İdare Amirleri için Valilik hep hedeflenen bir görevdir. Mülki İdare Amiri olmayan birisi içinde bürokrasideki en yüksek Genel Müdürlüktür. Bana hem Genel Müdürlük hem de Valilik nasip oldu. Biz başka bir boyutta başka bir hizmet türü ile göreve devam ediyoruz.” Dedi.