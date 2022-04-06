Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı

Bartın Valisi Sinan Güner, yerin-250 metre altında madencilerle iftar yaptı.

TTK Amasra Müessesesinde çalışan madencilerle Vali Sinan Güner iftarda bir araya geldi. Maden işçisi Talip Uçar tarafından okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. İftar yemeklerinden yenildi. Yerin eksi 250 metre altında işçilerle aynı sofrayı paylaşan Vali Sinan Güner ve protokol üyeleri yemek sonrası çay sohbeti yaptı. Madenciler menüsünde mercimek çorbası, tas kebabı ve pilav yer aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, "Amasra’da yerin metrelerce altında, alın teri dökerek emek mücadelesi veren maden işçilerimizle iftarda bir araya geldik. Bütün madencilerimize kazasız belasız hayırlı çalışmalar dilerim" dedi.