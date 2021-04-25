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Üzerine elektrik direği devrilen işçi yaşam savaşını kaybetti

Bartın’da elektrik hattı bakım çalışmasında üzerine elektrik direği devrilen 5 çocuk babası işçi yaşam savaşını kaybetti.

BARTIN 25.04.2021, 18:09
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Üzerine elektrik direği devrilen işçi yaşam savaşını kaybetti

Bartın’da elektrik hattı bakım çalışmasında üzerine elektrik direği devrilen 5 çocuk babası işçi yaşam savaşını kaybetti.

Bartın’da özel bir elektrik şirketinde çalışan 37 yaşındaki Recep Yakışık, Karayakup köyünde elektrik tellerine değen ağaç dallarının kesilmesi için yürütülen çalışmada üzerine elektrik direğinin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayın ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yakışık, tüm müdahalelere rağmen 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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