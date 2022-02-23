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Uzay-Zaman (Lorentz - Minkowski Uzayları) Sempozyumu

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından teorik fizik ve matematikle ilgilenenlerin kapsamlı bir şekilde çalıştığı Uzay-Zaman (Lorentz-Minkowski Uzayları) alanında sempozyum düzenlendi.

BARTIN 23.02.2022, 23:48
Uzay-Zaman (Lorentz - Minkowski Uzayları) Sempozyumu

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından teorik fizik ve matematikle ilgilenenlerin kapsamlı bir şekilde çalıştığı Uzay-Zaman (Lorentz-Minkowski Uzayları) alanında sempozyum düzenlendi.

Günümüzde uzay zamanı anlamamızı sağlayan bütün teorilerin altında yatan Lorentz-Minkowski Uzayı konusunda düzenlenen sempozyuma 5 farklı üniversiteden akademisyenler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Karakaş, “Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanında bilimsel etkinliklerle de bilim dünyasına katkılar sunmaya ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Karakaş, “Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi olarak diğer birimlerimiz gibi eğitim öğretim faaliyetlerinin yalnızca sınıf içi eğitimle sınırlı kalmamasından yanayız. Aynı konu etrafında derinlemesine bilgi alışverişinde bulunmak, konuşmak, neler yapabilirizi belirleyeceğimiz ortamlara da gerek vardır. Bu noktada Matematik Bölümü olarak seminer programlarımızın ilki olan UZAY-ZAMAN isimli sempozyumla başlıyoruz. Sempozyuma katılarak değerli bilgilerini bizimle paylaşan değerli bilim insanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

6 oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda Prof. Dr. Karakaş “Lorentz Minkowski Uzayı”, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Gündoğan “Lorentz Matris Çarpımı ve Hiperbolik Açının Yorumu”, Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Büşra Aktaş ve Atatürk Üniversitesinden Dr. Olgun Durmaz ise “Lorentz Uzayında Kinematiğin Temel Yapıları” başlıklı konuşmalarını yaptı.

Sempozyumun öğleden sonra devam eden oturumlarında ise Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Yaylı “Split Kuaterniyonlar ve Uygulamaları”, Bartın Üniversitesinden Doç. Dr. Erhan Güler “Minkowski Uzay-Zamanda Helikal Hiperyüzeyler” ve Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Uğurlu “Reel ve Dual Lorentziyen Uzaylarda Yeni Açılımlar” adlı sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik, soru ve cevapların alınmasının ardından değerlendirme toplantısıyla son buldu.

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