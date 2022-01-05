Ünlü oyuncu Serdar Gökhan’dan DATÜB’e ziyaret

Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Gökhan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Merkezini ziyaret ederek, Fuat Uçar ile bir araya geldi.

Yeşilçam’da yüzlerce filme imza atan Serdar Gökhan, Türk dünyası üzerine başlattıkları yeni çalışmalar hakkında Fuat Uçar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Gökhan, vakfın çalışmalarını anlatan dosyayı DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’a takdim etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar da birliğin çalışmaları hakkında heyete bilgi vererek kültür-sanat alanında yapılacak ortak projelere açık olduklarını belirtti.

Uçar, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un bu alanda yapılacak çalışmalara Türk dünyası adına her zaman destek vermeye hazır olduğunun altını çizerek, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşme sonunda ünlü oyuncu Serdar Gökhan’a çapan giydirildi.

Ziyarette, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu da hazır bulundu.