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Ulus’ta taşımalı eğitime kar tatili
Bartın’ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
BARTIN 21.03.2022, 00:37
Bartın’ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, “İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.