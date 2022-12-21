Uluslararası araştırmacılar BARÜ’de çalışmalara katıldı

Cezayir’in Mohamed Boudiaf-M’sila Üniversitesi ile Oum El Bouaghi Üniversitesinden gelen doktora öğrencileri Bartın Üniversitesindeki (BARÜ) araştırmalarını başarıyla tamamladı.

Cezayir’de bulunan Mohamed Boudiaf-M’sila Üniversitesi ile Oum El Bouaghi Üniversitesinden doktora öğrencileri Ben Si Said Zineb, Hadjer Keria, Khouloud Kamel, Fatima Zohra Kabani ve Amina Boumaaza alanlarıyla ilgili araştırmalarını tamamlamak üzere Bartın Üniversitesine (BARÜ) geldi.

Misafir araştırmacılar, kendilerine verilen araştırma bursu ile geldikleri BARÜ’de, Bartın Orman Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde uluslararası ortak çalışmalara katılarak tecrübe paylaşımı yaptı.

Kalkınma hedeflerini destekleyecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişi yapıldı

Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Esen’in de katıldıkları toplantılarda değerlendirmelerde bulunan araştırma grubu, uluslararası hareketlilikler ve yeni iş birliği alanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Bilimsel alanda muhtemel ortak çalışmalar üzerine iletişim sürdürülmesinin gerekliliği konusunda mutabakata varılan görüşmelerde iki ülkenin kalkınma hedefleri üzerinden yapılabilecekler konuşuldu.

“Kazanımlarımızı geleceğe aktarmak hedefindeyiz”

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cezayir Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığının bursuyla bilimsel çalışmalarını BARÜ’de yapmayı tercih eden Cezayirli araştırmacıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İki ülke arasında yükseköğretime dair iş birliklerini güçlendirmek amacıyla atılan adımların önemine dikkat çeken Rektör Uzun, “YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar, Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Kamel Bidari’nin daveti üzerine geride bıraktığımız ekim ayında Cezayir’e bir ziyaret gerçekleştirmiş, burada iş birliklerini güçlendirmek amacıyla bir mutabakata varılmıştı. Uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atan, ulusal ve uluslararası sıralamalarda her geçen dönem yerini daha yukarılara taşımayı başaran Üniversitemiz, bu noktada da hızlı adımlar atmıştır. İki ülkenin yükseköğretim alanına dair ilişkilerin kalitesinin artırılmasını hedeflediğimiz bu süreçte Cezayir’den araştırmacılarımızla bilimsel araştırma ile ilgili konularda verimli toplantılar gerçekleştirdik. İki ülkenin kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarımızla kazanımlarımızı geleceğe taşımak adına gayretlerimiz devam edecektir. Bu düşüncelerle yükseköğretim alanındaki potansiyelimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin kalkınma süreçlerindeki teşvikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.