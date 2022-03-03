banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Serasını hortum vuran kadın çiftçinin gözyaşları
Serasını hortum vuran kadın çiftçinin gözyaşları
Spor Toto Süper Lig’de 4 maçın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 4 maçın hakemleri açıklandı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti

Bartın’ın Ulus ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman 55 yaşında vefat etti.

BARTIN 03.03.2022, 21:06
Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti

Bartın’ın Ulus ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman 55 yaşında vefat etti.

Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman, geçen 10 Kasım tarihinde sağlığıyla ilgili yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat geçirdi. Ancak beş aylık yaşam savaşını kaybetti. 546 üyenin olduğu Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini devam eden ve 2005 yılında oda başkanlığına seçilen Akman, 17 yıldır başkanlık görevini yapıyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Akman’ın başkanlığını yürüttüğü Ulus Esnaf ve sanatkarlar Odasının olağan kongresi 20 Mart tarihinde yapılması için karar alındı. Ulus merkez Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazına Necati Akman’ın sevenleri katıldı. Odanın Başkan Yardımcısı Murat Karagül, “2005’ten bu yana oda başkanlığını yürütüyordu, 6 yıldır beraber yönetim kurulundayım. Necati başkan aynı zamanda Ulus merkez Samat Mahallesi muhtarıydı. Kendi halinde oda başkanı ve mahalle muhtarı değildi, Ulus sevdalısıydı. 10 Kasım’da önce ameliyat geçirdi. Dört-beş aydır hastanedeydi. Ardından yaşanan komplikasyonlarla hayata tutunamadı” dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç da cenazeye katıldı

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, “Necati Akman Ulus için çok değerli ağabeyimiz kardeşimizdi. Ulus ilçesini seven sevilen hayırsever kişilik sahibiydi. Güler yüzlü abimiz kardeşimizdi. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine Ulus ilçesi esnaflarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi. Ulus Esnaf Kefalet ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cüre, ”Yattığı yerler cennet olsun, çok üzgünüz. Ulus ilçesinde yıkıcı değil, yapıcı hayırsever güler yüzlü kardeşimizdi. Allah’ım rahmet etsin inşallah” dedi.

Ulus Merkez Camii avlusundan kaldırılan Akman’ın cenazesi Kelebek Kabristanlığı’na defnedildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18