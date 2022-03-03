Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti

Bartın’ın Ulus ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman 55 yaşında vefat etti.

Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman, geçen 10 Kasım tarihinde sağlığıyla ilgili yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat geçirdi. Ancak beş aylık yaşam savaşını kaybetti. 546 üyenin olduğu Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini devam eden ve 2005 yılında oda başkanlığına seçilen Akman, 17 yıldır başkanlık görevini yapıyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Akman’ın başkanlığını yürüttüğü Ulus Esnaf ve sanatkarlar Odasının olağan kongresi 20 Mart tarihinde yapılması için karar alındı. Ulus merkez Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazına Necati Akman’ın sevenleri katıldı. Odanın Başkan Yardımcısı Murat Karagül, “2005’ten bu yana oda başkanlığını yürütüyordu, 6 yıldır beraber yönetim kurulundayım. Necati başkan aynı zamanda Ulus merkez Samat Mahallesi muhtarıydı. Kendi halinde oda başkanı ve mahalle muhtarı değildi, Ulus sevdalısıydı. 10 Kasım’da önce ameliyat geçirdi. Dört-beş aydır hastanedeydi. Ardından yaşanan komplikasyonlarla hayata tutunamadı” dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç da cenazeye katıldı

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, “Necati Akman Ulus için çok değerli ağabeyimiz kardeşimizdi. Ulus ilçesini seven sevilen hayırsever kişilik sahibiydi. Güler yüzlü abimiz kardeşimizdi. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine Ulus ilçesi esnaflarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi. Ulus Esnaf Kefalet ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cüre, ”Yattığı yerler cennet olsun, çok üzgünüz. Ulus ilçesinde yıkıcı değil, yapıcı hayırsever güler yüzlü kardeşimizdi. Allah’ım rahmet etsin inşallah” dedi.

Ulus Merkez Camii avlusundan kaldırılan Akman’ın cenazesi Kelebek Kabristanlığı’na defnedildi.