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Üç muhtarlıkta ara seçimleri yapıldı.

Bartın’da 2 köy ve bir mahalle muhtarlığı için ara seçimler yapıldı.

BARTIN 06.06.2022, 14:00
Üç muhtarlıkta ara seçimleri yapıldı.

Bartın’da 2 köy ve bir mahalle muhtarlığı için ara seçimler yapıldı.

Bartın’ın da görevden alınma ve vefatlar nedeniyle Bartın merkez Hıdırlar köyü, Ulus ilçesi merkez Samat mahallesi ve Sarıfasıl köyünde muhtarlık ara seçimleri yapıldı.

Yapılan seçimler sonucu Hıdırlar köyünün yeni muhtarı Yaşar Bozkurt Kumaçorak olurken, Ulus ilçesine bağlı Samat mahallesi muhtarlığına Mustafa Akman ve Sarıfasıl köyü muhtarlığına ise Ahmet Uçak seçildi.

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