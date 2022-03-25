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Türkiye’de ilk defa çocuklar için bireyselleştirilmiş aktivite programı geliştirilecek

Bartın Üniversitesinin TÜBİTA K tarafından desteklenen projesi ile Türkiye’de ilk defa ilkokul çağındaki çocuklar için bireyselleştirilmiş aktivite programı geliştirilecek.

BARTIN 25.03.2022, 17:56
Türkiye’de ilk defa çocuklar için bireyselleştirilmiş aktivite programı geliştirilecek

Bartın Üniversitesinin TÜBİTA K tarafından desteklenen projesi ile Türkiye’de ilk defa ilkokul çağındaki çocuklar için bireyselleştirilmiş aktivite programı geliştirilecek.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde açılan ARDEB-1001 “Spor Araştırmaları” Çağrısı adı altında hazırlamış olduğu proje desteklenmeye hak kazandı. “İlkokul Öğrencilerine Yönelik Ebeveyn-Öğretmen Destekli Bireyselleştirilmiş Fiziksel Aktivite Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı projeyle Türkiye’de ilk defa ilkokul çağındaki çocuklar için bireyselleştirilmiş aktivite programının geliştirilmesi hedefleniyor.

Alanında yetkin bilim insanları projede yer alıyor

11. Kalkınma Planı hedeflerinde belirtilen “spor, eğitim, sağlık, çocuk, dijital dönüşüm” konularındaki politikaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunulacak proje alanında yetkin bilim insanları görev alıyor. Bu manada Prof. Dr. Fatma Ünal’ın yürütücülüğündeki projede Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Beyza Aksu Dünya ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin, Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Ayça Genç ile Fen Fakültesinden Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak araştırmacı olarak yer alacak. Bu alandaki nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacak projede 3 lisans ve 3 lisansüstü öğrencisi de bursiyer olarak çalışmalar yapacak. Projemizdeki çalışmalar 24 ay boyunca aralıksız devam edecek.

Spor, eğitim, sağlık, çocuk, dijital dönüşüm…

Proje hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ünal, “Fiziksel aktivite ve eğitsel oyunlar ve ebeveyn-öğretmen destekli karma bir yaklaşım aracılığıyla, 1-4. sınıf ilkokul öğrencilerinin, fiziksel uygunluk, motor becerileri, sosyal ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Projenin ilkokul çağındaki çocuklar için bir ilk niteliğinde olduğunu da aktaran Ünal, “Proje amaçları dikkate alındığında öncelikle yaşam kalitesine ve eğitim seviyesinin iyileştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Bunun yanında pandemi ile birlikte sedanter yaşamın daha fazla arttığı dönemde özellikle çocukların fiziksel uygunluk, motor becerileri, sosyal ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin gelişimi desteklenecektir. İhtisaslaşma alanımızda da disiplinlerarası deneysel bir çalışma ortamında en iyiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle topluma ulaşan çalışmalar üretmemiz konusunda bizleri teşvik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Bartın Üniversitesi olarak geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz”

Üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına ve ülkemizin geleceğine değer katma amacında olduklarını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise başarıları dolayısıyla Prof. Dr. Ünal ile projede görev alan akademisyenlere teşekkür etti.

Rektör Uzun, “Ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları içinde yaptığımız bilimsel çalışmalarla topluma ulaşma konusunda gayret gösteriyoruz. Yerelde uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını görmek ise bizi oldukça mutlu ediyor. Çıktığımız bu yolcukta, elde ettikleri başarılarla bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm bileşenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize, her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sinan Güner ile kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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