Turistik ilçe Amasra’da kısıtlama sessizliği
Karadeniz’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan Bartın´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.
Karadeniz’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan Bartın´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.
Amasra Kalesi, Cenova Şatosu, Kemere Köprüsü gibi tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Bartın´ın Amasra ilçesinde yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.
Yılbaşı tatili, resmi ve dini bayram tatillerinde nüfusu 10’a katlanan ve günlük 60 binden fazla ziyaretçi ağırlayan Amasra yeni yıla sessiz ve sakin girdi. Geçtiğimiz yıllarda tam doluluk oranına ulaşan otel ve pansiyonlarda bu yılbaşı tatilinde çok az sayıda turist olduğu öğrenildi.
Amasra’da yaşayan vatandaşlarda kısıtlamalara tam uyum sağlayarak evlerinde kalıyorlar. Vatandaşlar olası acil ihtiyaçları için ikametlerine en yakın marketlere alışveriş için gidebiliyorlar.Turistik ilçede kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen denetimler de 24 saat esaslı olarak sürdürülmeye devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|16
|29
|5. Chelsea
|16
|26
|6. Aston Villa
|15
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12