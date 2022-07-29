Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz"

AK Parti Grup Başkan vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, KÖYDES projesi içersinde kente 19,7 milyon TL ek ödenek geldiğini belriterek, köylerin kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

Tunç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan’ın olurlarıyla, Bartın’ımıza KÖYDES projesiyle 19 milyon 731 bin 862 TL ek ödenek tahsis edildi ve ek ödenek ile birlikte, 2022 yılında Bartın’da toplam 47 milyon 219 bin 317 TL’lik kaynak sağlandı.KÖYDES Projesiyle 2022 yılında ilimize 95 adet proje için 27 milyon 487 bin 455 TL ödenek tahsis edildi.Tahsis edilen ödeneğin 6 milyon 234 bin 272 TL’si 32 adet Köy yolları projelerine, 12 milyon 226 bin 657 TL’si 60 adet içme suları yapım projelerine, 797 bin TL’si 3 adet atıksu projelerine, 7 milyon 881 bin 122 TL’si ortak alım harcamalarına ve 348 bin 402 TL’si ise Cumhurbaşkanı Kararı 10.madde harcamalarına ayrılmıştı."dedi