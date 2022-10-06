Şüpheli araçlarda uyuşturucu bulundu

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde durdurulan bir araç içinde yapılan aramada 0,89 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken başka bir araçta ise 2 parça halinde toplam ağırlığı 0,67 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği araçlardaki H. D., M. Ç. ve O. D. İsimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmaktan adli tahkikat başlatıldı.