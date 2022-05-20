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Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu yapıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu”nda alanında uzman konuklar bir araya geldi.

BARTIN 20.05.2022, 10:40
Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu yapıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu”nda alanında uzman konuklar bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından düzenlenen sempozyumda farklı yükseköğretim kurumlarından bilim insanları ve alanında yetkin kişiler bir araya geldi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ülke olarak gelişimimize katkılar sunacak bir alanda daha üniversite olarak gayret gösteriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Düzenlediğimiz etkinliklerle yeni ufuklara birlikte yelken açıyoruz”

Rektör Uzun, “Güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra, bilim dünyamıza katkılar sağlayacak ve öğrencilerimizin gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle yeni ufuklara birlikte yelken açıyoruz. Bartın Üniversitesi olarak hayata dokunan ve çözüm odaklı bir eğitim anlayışıyla hareket etmeye her zaman özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı belki de en güzel özetleyen programlardan bir tanesi ‘Sosyal Güvenlik’ programıdır. Bu programın en temel hedeflerinden biri olan ‘İnsan Onurunun Güvence Altına Alınması’ tüm öğrencilerimize sıklıkla aktardığımız bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“Sosyal Güvenlik bilincini yaygınlaştırmak istiyoruz”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan ise Sosyal Güvenlik Haftasının önemi ve bu çerçevede düzenlenen faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

SGK’nın fedakârlıklarının takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Ceylan, “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan güçlü ve saygın bir kurumuz. Sosyal Güvenlik Haftası ile bir bilinç oluşturmak ve bunu yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu haftayı da fırsat bilerek kurum personelimizin moral ve motivasyonuna katkı sağlamak istiyoruz ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bartın Üniversitesinin de bu haftaya denk gelen böyle bir sempozyum yapması bizim için mutluluk verici oldu” şeklinde konuştu.

“Sempozyum ile sosyal güvenlik alanına ışık tutmayı hedefliyoruz”

Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi de düzenlenen sempozyumla sosyal güvenliğin çeşitli boyutlarının ele alındığını kaydederek “Toplum içerisinde sosyal adaletin ve sosyal dengenin sağlanması amacını güden sosyal güvenlik; sosyal devlet ilkesinin de en temel gereklerindendir. Öte yandan dinamik bir yapıya sahip olan bu kavram, bireyleri her geçen yıl ortaya çıkan yeni sosyo-ekonomik sorunlara karşı korumak amacıyla değişmekte ve gelişmektedir. Düzenlediğimiz sempozyuma kamudan ve akademiden birçok uzman ile sosyal güvenliğin çeşitli boyutlarını ele alarak bu konudaki tartışmalara ışık tutacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Alanında yetkin akademisyen ve uzmanlar söz aldı

Bartın MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hasan Aslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen sempozyum 2 oturum şeklinde düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe’nin oturum başkanlığında yapılan ilk oturumda Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz “Çalışma Hayatında Değişim, Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik”, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper “Sosyal Güvenlik Reformu, Beklentiler ve Gerçekleşmeler” ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Oğlak “Bakım Sigortası” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Sempozyumun ikinci oturumu ise Bartın MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Merve Akdağ’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak “İŞKUR’un Pasif İşgücü Politikaları”, Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Sosyal Güvenlik Denetmeni Özlem Yüksel “Sosyal Güvenlikte Değişmekte Olan Kavramlar ve SGK Uygulamaları” ile Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Sosyal Güvenlik Denetmeni Ogün Yaygın ise “Sosyal Güvenlik Bilinci ve Kayıtdışı İstihdam: Denetmenlerin Rolü” adlı konuşmalarını yaptılar.

Sempozyum karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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