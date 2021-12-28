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Sektör temsilcilerine dijital dönüşüm hamlesi anlatıldı

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen toplantılarda sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek dijitalleşme desteği hakkında bilgiler verildi.

BARTIN 28.12.2021, 13:34
Sektör temsilcilerine dijital dönüşüm hamlesi anlatıldı

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen toplantılarda sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek dijitalleşme desteği hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı kapsamında yerelden başlayarak uluslararasılaşma hedefleri yönündeki çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan toplantılarda kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, 11’inci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın odak alanları arasında yer alan dijitalleşme konusunda bilgiler verildi. Özellikle salgın döneminde iş yapma biçimlerinin değişmesiyle birlikte önemi giderek artan konunun sektörel kalkınmadaki önemine değinilen toplantılarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programının “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısının detayları anlatıldı.

Firma ziyaretlerine Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) üyeleri olan Bartın Üniversitesi ile birlikte KOSGEB, BAKKA, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden temsilciler katıldı.

Mobilya, gıda, ayakkabı ve tekstil alanında faaliyet gösteren firmalara yapılan ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bayram Dündar, “Ülkemizde bir yandan dijital teknolojilerin yerli ve milli üretimi ile ticarileşmesi konusunda adımlar atılırken diğer yandan dijital bir ekosistem oluşturma konusunda teşvikler sunuluyor. Bu noktada bizler de sektörel gelişim açısından oldukça önemli olan bu konuda farklı imalatçılarımızla bir araya gelerek bilgiler verdik. Akıllı dijital teknolojilerin iş süreçlerine dâhil edilmesiyle sağlanacak avantajlardan bahsederek, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programını anlattık” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmaların önemine değinen ve katkılardan dolayı katılımcı paydaşlara teşekkür eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu noktada bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan çalışmalarla sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz. Tüm bileşenlerimizle birlikte bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkılar sunmak istiyoruz. Bu süreçteki yakın ilgileri ve verdikleri destekler için Bartın Valimiz Sinan Güner’e, Bartın TSO Başkanımız Halil Balık’a, Bartın TSO yönetim kurulu üyeleri ile tüm iş insanlarımıza, Sanayi ve Teknoloji Müdürümüz Birol Cangi ve Organize Sanayi Bölge Müdürümüz Oğuzhan Kasapoğlu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlardan tüm temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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