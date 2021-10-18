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Rektör Uzun’un Mevlid Kandili mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini kutlayan bir mesaj yayımladı.

BARTIN 18.10.2021, 10:29
Rektör Uzun’un Mevlid Kandili mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini kutlayan bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığa müjdeci olarak ve ebedi saadete erdirmek için gönderilen Hz. Muhammed’in dünyayı teşriflerinin 1450. yıl dönümünün idrak edildiğini ifade etti.

Tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik eden Rektör Uzun, şunları kaydetti:

“Mevlid Kandili; insanlığa hak ve hakikati, hikmet ve güzel ahlakı gösteren, tüm insanları bu yola yönlendiren son peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyayı teşrif ettiği gecedir. O, insanlığa doğru yolu göstermek için Allah’ın ayetlerini bizlere iletti. Kendimizden başlayarak iyiliği, güzelliği ve barışı hayata yaymamız için durmadan çalışmamızı bizlere öğütledi. İnananların kendilerini hesaba çektiği, Rabbimize verdiğimiz sözlerin gözden geçirildiği, Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan bugünü en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu düşüncelerle birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz bugünde Rabbimden, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini ve tüm insanlık için mağfiret, huzur ve esenlikler getirmesini niyaz ediyorum.”

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