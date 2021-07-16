Rektör Uzun’un Kurban Bayramı mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhuyla kardeşliğin güçlendirildiği mübarek zamanlardır. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Bu coşkunun her zaman yaşanmasını, evlerimizden ve ülkemizden eksik olmamasını diliyorum” dedi.

Kurban Bayramı’nın İslam Âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Rektör Uzun, “Bu bayramın sevgi ve merhametin tüm topluma yayıldığı, dargınlıkların sona erdiği ve mutluluğun paylaştıkça çoğaldığı günler olmasını diliyorum. Küresel salgın sürecinin devam ettiği bu dönemde daha dikkatli ve titiz olmamız gerektiğinin farkında olarak, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçireceğimize gönülden inanıyorum. Rabbimizden bu bayramın tüm halkımız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor; mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.